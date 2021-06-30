"Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если мы пропускаем первый мяч, то всё понятно, можно выключать телевизор и уходить. А если у Украины что-то идёт не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Они хорошо выглядят при том, что состав не полностью укомплектован. У них есть травмы, некоторые ведущие игроки не играют: Коноплянка не приехал, у Цыганкова тоже были повреждения, Малиновский играет с травмой.
Я думаю, что боевой настрой передаётся от тренера. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура", - приводит слова Писарева "Чемпионат".
Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова на Евро-2020 с тремя очками финишировала на четвертом месте в группе В, где ее соперниками были команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Украинцам же удалось пробиться в плей-офф чемпионата Европы, заняв с тремя зачетными баллами третью строчку в турнирной таблице групп С, где им противостояли команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Накануне подопечные Андрея Шевченко встречались со сборной Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020. Украина в концовке овертайма вырвала победу благодаря точному удару нападающего Артема Довбика.
Писарев: России нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Карпин — хорошая кандидатура
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал выступление национальных команд России и Украины на чемпионате Европы–2020.
Фото: ФК "Ростов"
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