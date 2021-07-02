— Команда по составу и качеству игры сильнее противника, но я бы и не списывал Украину. Она уже сделала все невозможное. Ребята будут умирать на поле. Да, англичанам будет непросто, — цитирует Мостового "СЭ".
Матч 1/4 финала чемпионата Европы между Украиной и Англией пройдет сегодня, 3 июля. В 1/8 финала Англия обыграла сборную Германии, а Украина была сильнее Швеции.
Вчера стали известны участники первого полуфинала. Путевку в финал Евро разыграют между собой Испания и Италия.
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Мостовой: игроки сборной Украины будут умирать на поле. Англичанам будет непросто
Футбольный эксперт Александр Мостовой считает, что сборной Англии предстоит сложный матч против сборной Украины на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
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