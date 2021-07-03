Бояринцев - о ситуации на Евро-2020: итальянцы сейчас - явный фаворит

Главный тренер "Родины" Денис Бояринцев прокомментировал турнирную ситуацию на Чемпионате Европы-2020 после победы Италии над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала.

Фото: AFP