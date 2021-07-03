- Итальянцы переиграли бельгийцев тактически. Была выбрана грамотная тактика против пяти защитников, постоянно меняли фланги, мяч быстро ходил с фланга на фланг. Гол Лукаку мог внести изменения в игру, но во втором тайме итальянцы, которые сейчас, наверное, лучшие в обороне, лишали соперника пространства, не позволяли многого сделать. Итальянцы сейчас - явный фаворит на чемпионство, - передает слова Бояринцева "Коммерсантъ".
Сборная Италии в четвертьфинальном матче Чемпионата Европы-2020 переиграла сборную Бельгии со счетом 2:1. Первый мяч подопечных Роберто Манчини на 31 минуте игры провел полузащитник Николо Барелла, на 44 минуте нападающий Лоренцо Инсинье удвоил счет. Свой единственный ответный гол сборная Бельгии забила с пенальти на 45+2 минуте встречи, отличился форвард Ромелу Лукаку. В полуфинальном матче ЧЕ-2020 сборная Италии встретится с национальной командой Испании, игра состоится в Лондоне 6 июля.
Бояринцев - о ситуации на Евро-2020: итальянцы сейчас - явный фаворит
Главный тренер "Родины" Денис Бояринцев прокомментировал турнирную ситуацию на Чемпионате Европы-2020 после победы Италии над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала.
Фото: AFP
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