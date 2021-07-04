Селюк: в Европе футбол развивается, а у нас до сих пор этот техкомитет - люди, которые Сталина консультировали

"Если сравнивать с российским футболом, то на Украине есть похожий лимит, но в заявке нет никаких ограничений. Это дает конкуренцию, зарплаты в десятки раз ниже. Многие футболисты едут играть за границу. Там футбол развивается, сам мир меняется. А у нас до сих пор этот техкомитет, где сидят люди, которым надо подарить по "Золотому мячу" и отправить на пенсию. Это просто смешно. Они жили при царе Горохе, Сталина консультировали, а сейчас лишь веселят народ", - приводит слова Селюка Sport24.
Напомним, технический комитет Российского футбольного союза, в который входят Никита Симонян, Андрей Власов, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Александр Мирзоян, Сергей Морозов, Сергей Симкачев, Марина Щенникова, Юрий Баскаков, Гаджи Гаджиев и Ирина Баранова, по итогам выступления сборной России на чемпионате Европы-2020 оценил работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова как неудовлетворительную, однако выразил поддержку специалисту.
На Евро-2020 россияне не смогли выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Украинцы же впервые в своей истории дошли до четвертьфинала чемпионата Европы, где крупно уступили сборной Англии (0:4). В 1/8 финала Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко оказались сильнее шведов (2:1 ДВ).
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Фото: РФС
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