- К сожалению, запись в соцсетях не всегда может передать иронию. Наверное, чтобы подчеркнуть ее, надо было поставить смайлик. Хотя, честно говоря, рассчитывал, что шутка и так понятна. Но все же поясняю еще раз: это было сказано с иронией. Тем более в своей предыдущей колонке после 1/8 финала я хвалил сборную Украины. И сейчас хочу сказать - ребята молодцы, заслуженно вышли в четвертьфинал, - написал Радимов в своей авторской колонке на Matchtv.ru.
Напомним, что после матча 1/4 финала Чемпионата Европы-2020, в котором сборная Украины потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4, Радимов опубликовал в личном твиттере сообщение, в котором было сказано, что наша сборная не позволила бы англичанам так сыграть, а для украинцев лучше было бы проиграть на предыдущей стадии сборной Швеции. Это высказывание вызвало преимущественно негативную реакцию болельщиков.
Радимов: наши бы так англичанам точно не позволили. Лучше бы Украина шведам влетела
"Надо было поставить смайлик". Радимов объяснил смысл своего твита о разгромном поражении Украины от Англии
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов дал пояснения по поводу своего высказывания в соцсетях после вылета сборной Украины с Евро-2020.
Фото: AFP
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