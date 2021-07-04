- Что касается пресс-конференции Станислава Черчесова по итогам Евро, то мне кажется, она не добавила вистов ни тренеру, ни РФС, ни самой сборной. Причем непонятно, чья это была идея. Но в любом случае четких конкретных ответов было немного. Правда, я впервые узнал, что главный тренер сборной - это государственная должность. Больше комментировать тут нечего, - написал Радимов в авторской колонке на Matchtv.ru.
Сборная России на Чемпионате Европы-2020 выбыла по итогам группового турнира. Выступая в одном квартете со сборными Бельгии, Финляндии и Дании, наша команда крупно уступила бельгийцам (0:3), победила финнов (1:0) и проиграла датчанам (1:4). В результате сборная России набрала 3 очка, что позволило занять только четвертое место в группе. На пресс-конференции по итогам выступления национальной команды на Евро главный тренер Станислав Черчесов давал расплывчатые ответы, которые вызвали негативную реакцию в российском футбольном инфопространстве.
Радимов: впервые узнал, что главный тренер сборной России - государственная должность
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение о пресс-конференции наставника сборной России Станислава Черчесова по итогам Чемпионата Европы-2020.
Фото: РПЛ
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