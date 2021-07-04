"Согласен с тем мнением, что сборная не показала на Евро тот результат, который от нее ждали. И на то есть свои причины, как и внутрикомандные, так и другие. Сразу хотел бы пояснить, что имею ввиду про внутрикомандные. Это прежде всего травмы, менявшаяся из-за них система игры. Впоследствии это привело к небольшому дисбалансу в составе и прежде всего — в линии обороны. Ну и, конечно же, наш общий уровень. Это я могу смело заявить после такого большого турнира, так как непосредственно принимал в нем участие", - цитирует Джикию Sport24.
Напомним, на чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова стартовала с крупного поражения от бельгийцев (0:3). Во втором туре национальная команда одержала минимальную победу над финнами благодаря точному удару полузащитника Алексея Миранчука. В заключительной игре групповой стадии россияне были разгромлены датчанами (1:4), автором единственного забитого мяча сборной России в той встрече стал капитан Артем Дзюба, реализовавший пенальти. Эти результаты позволили национальной команде занять лишь четвертое место в группе В.
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Джикия рассказал о причинах провального выступления сборной России на Евро-2020
Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Фото: Reuters
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