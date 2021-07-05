По информации источника, Российской футбольный союз вёл переговоры с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком, наставником "Ростова" Валерием Карпиным и "рулевым" "Рубина" Леонидом Слуцким, однако специалисты ответили отказом.
Отмечается, что отечественные тренеры оказались не готовы бросать свои клубы за две недели до старта нового сезона чемпионата России.
Также сообщается, что в список кандидатов РФС на пост наставника национальной команды входят три иностранца. Один из них - бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Семак, Карпин и Слуцкий отказались возглавить сборную России. Кандидат-иностранец - Виллаш-Боаш
Тренеры клубов Российской Премьер-Лиги отказались возглавить сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
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