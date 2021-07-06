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Тарасова: тяжело поверить, что в России не найдется тренера не хуже, чем Черчесов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу тренерского вопроса в сборной России по футболу.
Фото: "Чемпионат"
"Мне тяжело поверить, что в России не найдется человека, который был бы не хуже тренером, чем Черчесов. Я не лезу в футбол, я в нем "ни бельмеса". Но не понимаю, как возможно не иметь несколько кандидатур, которые бы возглавили сборную России. На этом уровне - это несложно.

В любом случае, будут снимать Черчесова или он останется, нужно рядом поставить молодого и способного человека. Не нужно брать иностранного специалиста, потому что это вопрос развития нашего футбола. На мой взгляд, ни один иностранец не будет развивать российский футбол. Нужен хоть и молодой, но отечественный специалист", - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. Подопечные Черчесова набрали в 3-х матчах 3 очка. Национальная команда России смогла обыграть только сборную Финляндии, победив ее со счетом 1:0. Подопечные Черчесова уступили с крупным счетом командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре. Технический комитет Российского футбольного союза признал работу Черчесова на чемпионате Европы-2020 неудовлетворительной. Но при этом специалисту было выражено доверие. Сам Черчесов выставил себе оценку "неудовлетворительно" по итогам Евро-2020. Судьбу главного тренера сборной России решит исполнительный комитет РФС.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз рассматривает в качестве замены Станиславу Черчесову трех иностранных специалистов. Один из них - бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Также отмечалось, что Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий отказались возглавить сборную России. Также СМИ сообщают, что наставником сборной России может стать бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который возглавлял немецкую команду на протяжении 15 лет. Под руководством Лева Германия в 2014-м году стала чемпионом мира.

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Теги: Сборная России Черчесов
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