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Гершкович: если мы хотим на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить

Член технического комитета РФС Михаил Гершкович высказался о ситуации с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: "Матч ТВ"
По мнению Гершковича, Черчесова не стоит увольнять с поста наставника национальной команды. Для того чтобы сборная могла побороться за попадание на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб команды нужно оставить, отметил член технического комитета РФС.

"Раздается немало голосов за отставку Черчесова. Но нужно думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы [в отборе на ЧМ-2022], хорватов. Сборная уже вошла в отборочный цикл. Черчесов знает обстановку, людей, собственные ошибки. Поставь сейчас кого-то другого, риск будет намного выше. <...> Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье. Если на чемпионат мира, нынешний тренерский штаб нужно оставить, на мой взгляд", - сказал Гершкович.

Напомним, что на Евро-2020 сборной России не удалось выйти из группы. Коллектив Черчесова занял последнее место в группе B, набрав три очка.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Гершкович Черчесов Сборная России
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