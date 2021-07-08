"Никаких контактов не было. И мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент для комментариев. Андре с любовью вспоминает время, которое провел в России. Ему очень нравятся русские люди, и, конечно, он сохранил самые теплые воспоминания о стране. Это все, что я могу сказать в данный момент", - приводит слова Гонсалвеша "РБ Спорт".
Напомним, сегодня Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. РФС принял решение расторгнуть контракт со специалистом и его тренерским штабом. Черчесов работал со сборной России с 2016 года. Под руководством 57-летнего тренера национальная команда на Евро-2020 не смогла выйти из группы в плей-офф континентального первенства.
Ранее сообщалось, что Андре Виллаш-Боаш может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России. В СМИ появилась информация, что один из топ-менеджеров РФС уже провел переговоры с португальским специалистом.
В России Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит". Под руководством 43-летнего португальца петербургский клуб стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. После "Зенита" Виллаш-Боаш работал в китайском клубе "Шанхай СИПГ" и французском "Марселе".
СМИ: один из топ-менеджеров РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем
Агент Виллаш-Боаша: контактов с РФС не было, но Андре с любовью вспоминает время в России
Карлос Гонсалвеш, агент португальского тренера Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал информацию о возможном назначении своего клиента на пост главного тренера сборной России.
Фото: "Getty Images"
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