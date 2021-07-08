Матчи Скрыть

Сделать ставку

Тарханов: любому, кто придет на место Черчесова, будет сложно работать. Нужно что-то делать с командной игрой

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.
Фото: "Getty Images"
- Отставка Черчесова была ожидаема. Народ возмущался, поэтому то, что случилось, было прогнозируемо, - отметил Тарханов. - Все ясно: если нет результата, происходит отставка. Нечего к этому больше добавить. Наверное, какие-то ошибки были допущены при подготовке. По составу? Я не думаю, что сейчас кого-то лучше можно было найти.

- Можете назвать достойных, на ваш взгляд, кандидатов на должность главного тренера сборной России?
- Даже не могу сказать. Но любому, кто придет, будет сложно работать. Здесь нужно что-то делать с командной игрой. Мы смотрим на другие сборные — везде есть командная игра. У нас ее нет. Если кто-то придет с идеей о том, как выстроить у нас команду, - это одно. А если придет просто тренировать, то, конечно, сложнее придется.

- О кандидатуре экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева что думаете?

- Лев, видимо, уже устал в сборной. И с такой командой сейчас ничего не смог сделать. А если к нам приедет, здесь ждет огромная работа. Но одно дело - работать с суперфутболистами и совсем другое — с командами, где надо выстраивать игру, готовить для сборной футболистов. Это очень сложно. В принципе ЧМ-2018 у него пропал, Евро-2020 пропал. Поэтому не думаю, что он готов тренировать сборную. Иностранцам еще сложнее будет в нашей сборной: нужно адаптироваться к нашим условиям, к нашим игрокам. Из иностранцев у нас удалось добиться успеха только Хиддинку в 2008 году, но затем был провал. Остальные провалились, хотя все тренеры были супер. Сложно с иностранцами. Думаю, лучше будет обратиться к отечественному специалисту. Кто именно сможет справиться, - сложный вопрос.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Тарханов Сборная России Черчесов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Симеоне продлил контракт с "Атлетико" до 2024 года
Источник: Лева и Виллаш-Боаша не будут звать в тренеры сборной России
Тарханов: любому, кто придет на место Черчесова, будет сложно работать. Нужно что-то делать с командной игрой 1 эксклюзив
Время Че закончилось. Черчесов покидает сборную России (видео) 3
"Ростов" уступил "Партизану" в товарищеском матче
Матыцин - об увольнении Черчесова: настал момент, когда российскому футболу нужны перемены 6
Москалев будет работать на матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов "Шериф" - "Теута"
Агент Виллаш-Боаша: контактов с РФС не было, но Андре с любовью вспоминает время в России
Быстров: я ожидал, что будет отставка Черчесова. Он не справился с главной задачей - не вывел команду из группы на Евро 2
Созин: скажите, какие задачи в сборной России не выполнил Черчесов? 10
Аленичев: доверил бы национальную команду России Валерию Карпину 3
Черданцев прокомментировал уход Черчесова с поста наставника сборной России 1
Зарема выступила против назначения Виллаш-Боаша или Семака на должность главного тренера сборной России 13
Бьорн Кёйперс будет судить финал Евро-2020 2
Кирьяков: преемника Черчесова ждут проблемы, если он будет не из России 1 эксклюзив
Корнаухов - об увольнении Черчесова: такой исход был прогнозируем. Эта команда уже дошла до своего потолка 2 эксклюзив
Непомнящий ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить сборную России эксклюзив
СМИ: один из топ-менеджеров РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем 27
Товарищеский, ошибка, последний. С уходом Черчесова в сборную возвращаются запрещенные слова 6
Червиченко - о сменщике Черчесова: можно Аленичева попробовать, чтобы решить - Каррера выиграл сам или на его багаже 12 эксклюзив
Булыкин: я - за иностранца во главе сборной России. Лёв и Петкович - неплохие кандидаты 2 эксклюзив
Червиченко: Путин снял статус неприкосновенности с Черчесова эксклюзив
Черчесов дал комментарий после ухода с должности главного тренера сборной России 4
Источник: Черчесов отказался от получения неустойки после ухода из сборной России 10
Слуцкий, Карпин, Тедеско или Кунц? Кто может сменить Станислава Черчесова? 40
Уткин высказался об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной России 2
Федун прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России 6
Стали известны подробности увольнения Черчесова 13
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России 60
Тренер вратарей Риомми покинул "Спартак-2". Он работал с красно-белыми в чемпионском сезоне 2
Все новости
-