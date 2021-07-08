Тарханов: любому, кто придет на место Черчесова, будет сложно работать. Нужно что-то делать с командной игрой

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- Отставка Черчесова была ожидаема. Народ возмущался, поэтому то, что случилось, было прогнозируемо, - отметил Тарханов. - Все ясно: если нет результата, происходит отставка. Нечего к этому больше добавить. Наверное, какие-то ошибки были допущены при подготовке. По составу? Я не думаю, что сейчас кого-то лучше можно было найти.- Даже не могу сказать. Но любому, кто придет, будет сложно работать. Здесь нужно что-то делать с командной игрой. Мы смотрим на другие сборные — везде есть командная игра. У нас ее нет. Если кто-то придет с идеей о том, как выстроить у нас команду, - это одно. А если придет просто тренировать, то, конечно, сложнее придется.- Лев, видимо, уже устал в сборной. И с такой командой сейчас ничего не смог сделать. А если к нам приедет, здесь ждет огромная работа. Но одно дело - работать с суперфутболистами и совсем другое — с командами, где надо выстраивать игру, готовить для сборной футболистов. Это очень сложно. В принципе ЧМ-2018 у него пропал, Евро-2020 пропал. Поэтому не думаю, что он готов тренировать сборную. Иностранцам еще сложнее будет в нашей сборной: нужно адаптироваться к нашим условиям, к нашим игрокам. Из иностранцев у нас удалось добиться успеха только Хиддинку в 2008 году, но затем был провал. Остальные провалились, хотя все тренеры были супер. Сложно с иностранцами. Думаю, лучше будет обратиться к отечественному специалисту. Кто именно сможет справиться, - сложный вопрос.