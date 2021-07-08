"Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные", - говорится в сообщении источника.
Отмечается также, что Йоахима Лева и Андре Виллаш-Боаша нет в списках кандидатов на пост главного тренера национальной команды России.
Напомним, сегодня Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. РФС принял решение расторгнуть контракт со специалистом и его тренерским штабом. Черчесов работал со сборной России с 2016 года. Под руководством 57-летнего тренера национальная команда на Евро-2020 не смогла выйти из группы в плей-офф континентального первенства.
Ранее в СМИ сообщалось, что возможными сменщиками Черчесова на посту главного тренера сборной России являются экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев и португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, который в России возглавлял петербургский "Зенит".
Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В "Лужниках" состоится игра отборочного турнира чемпионата мира-2020 против Хорватии. Начало матча - в 21:45 мск.
Источник: РБК Спорт
Источник: Лева и Виллаш-Боаша не будут звать в тренеры сборной России
Бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева и португальского тренера Андре Виллаш-Боаша не будут приглашать в сборную России.
Фото: "Getty Images"
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