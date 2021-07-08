— От любви до ненависти — один шаг. Стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю. Вот тут так и получилось, — цитирует Тарасова "Чемпионат".
34-летний Тарасов в настоящее время находится без клуба. Ранее он защищал цвета "Рубина", "Локомотива", "Москвы" и "Томи". Полузащитник является воспитанником "Спартака". За сборную России Тарасов провел восемь матчей и забил один гол.
57-летний Черчесов покинул пост главного тренера сборной России вчера, 8 июля. Он работал в команде с 2016 года.
Тарасов — об уходе Черчесова: стоит один раз оступиться, ты получаешь поток негатива, я это по себе знаю
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов высказался об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!