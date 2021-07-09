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СМИ: Черчесов отказался от компенсации после официального расторжения контракта

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и РФС официально расторгли контракт.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, Черчесов отказался от компенсации за расторжение соглашения. Отмечается, что тренерскому штабу 57-летнего специалиста была выплачена зарплата до конца 2021 года.

Напомним, вчера, 8 июля, Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым. Соглашение с тренером действовало до декабря 2022 года. Также сборную России покинет и весь тренерский штаб Черчесова.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020. Российские футболисты заняли последнее, 4 место, в группе с Финляндией, Данией и Бельгией. Россияне набрали 3 очка. Столько же очков было у финнов и датчан, но этим сборным Россия уступила по дополнительным показателям.

Черчесов работал со сборной с 2016 года. Под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира в 2018 году добралась до четвертьфинала турнира.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Черчесов Сборная России
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