Как сообщает источник, Черчесов отказался от компенсации за расторжение соглашения. Отмечается, что тренерскому штабу 57-летнего специалиста была выплачена зарплата до конца 2021 года.
Напомним, вчера, 8 июля, Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым. Соглашение с тренером действовало до декабря 2022 года. Также сборную России покинет и весь тренерский штаб Черчесова.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020. Российские футболисты заняли последнее, 4 место, в группе с Финляндией, Данией и Бельгией. Россияне набрали 3 очка. Столько же очков было у финнов и датчан, но этим сборным Россия уступила по дополнительным показателям.
Черчесов работал со сборной с 2016 года. Под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира в 2018 году добралась до четвертьфинала турнира.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Черчесов отказался от компенсации после официального расторжения контракта
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и РФС официально расторгли контракт.
Фото: "Getty Images"
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