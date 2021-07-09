"Тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился - там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась. Он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой - причем не актив. И Антоха Миранчук - тоже", - цитирует Черчесова Sports.ru
8 июля РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым, который работал на посту главного тренера сборной России на протяжении 5 лет - с 2016 года. Национальная команда России неудачно провела чемпионат Европы-2020. Российские футболисты стали 4-ми в группе B, в которой также были сборные Финляндии, Дании и Бельгии. Россияне набрали 3 очка, обыграв финнов в Петербурге со счетом 1:0. Также команда России проиграла на "Газпром Арене" Бельгии (0:3) и в Копенгагене на арене "Паркен" датчанам (1:4).
Полузащитник Алексей Миранчук в составе сборной России дебютировал в июне 2015 года. За национальную команду он провел 36 матчей и забил 6 голов. На чемпионате Европы-2020 25-летний хавбек принял участие в трех матчах и стал автором победного мяча в игре против Финляндии (1:0). Напомним, Миранчук выступает за "Аталанту". В Серии А в прошлом сезоне Алексей провел 25 матчей в чемпионате Италии, забив 4 гола.
Черчесов: Миранчук - золотой парень. Реально золотой - причем не актив
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отметил прогресс в игре полузащитника национальной команды Алексея Миранчука.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!