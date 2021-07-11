Губерниев: жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.

Фото: РИА Новости