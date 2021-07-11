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Губерниев: жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.
Фото: РИА Новости
"Я надеюсь, что итальянцы выиграют. Для англичан это матч жизни и смерти. С учетом того, что и королева пишет письма, и вся нация ждет. Мне кажется, жухалы не должны быть чемпионами Европы, поэтому я буду болеть за Италию", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Напомним, в финале чемпионата Европы-2020 встретятся сборные Англии и Италии. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22:00 мск. Главным арбитром этой игры будет нидерландский судья Бьорн Кейперс.

Сборная Италии не проигрывает уже на протяжении 33 матчей. На стадии 1/2 финала Евро-2020 подопечные Роберто Манчини прошли Испанию, обыграв ее в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (1:1, 4:2 по пенальти). В группе Италия одержала 3 победы с общим счетом 7:0 - по 3:0 итальянцы победили Турцию и Швейцарию, со счетом 1:0 был обыгран Уэльс. На первой стадии плей-офф чемпионата Европы Италия только в дополнительное время обыграла Австрию (2:1), в четвертьфинале была пройдена Бельгия (2:1).

Англия в полуфинале континентального первенства обыграла Данию со счетом 2:1 в дополнительное время. Победный гол забил Гарри Кейн, реализовавший пенальти, назначение которого вызвало споры. Ту встречу обсуживал Данни Маккели. В группе англичане набрали 7 очков, а в плей-офф также прошли Германию (2:0) и Украину (4:0).

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Теги: Губерниев Сборная Италии Сборная Англии
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