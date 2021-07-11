"Спасибо Черчесову за то, что вызвал меня, довелось побывать на Евро - большое дело. Если бы он не вызвал, то я, наверное, и не оказался бы на таком крупном турнире. Спасибо за доверие, рад был находиться в сборной. Для меня это новые эмоции, новые ощущения, новый опыт, новые знакомства. Поэтому у меня только слова благодарности", - цитирует Дюпина "СЭ".
Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020. В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб.
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин вошел в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020, но не провел ни одного матча на континентальном первенстве. В минувшем сезоне Дюпин в составе казанской команды сыграл в 26 матчах Российской Премьер-лиги, пропустил 28 мячей, а в 9 играх оставил свои ворота "сухими". За казанский клуб 33-летний голкипер выступает с 2019 года, контракт Дюпина с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года.
Дюпин: у меня к Черчесову только слова благодарности
Голкипер "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
Фото: "Getty Images"
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