Макаров: может, Черчесов побоялся и не доверился мне на Евро

"Не думаю, что не вписывался в схему. В принципе, было три атакующих игрока, как и в "Рубине". Видимо, что-то пошло не по плану. Я не расстраиваюсь ни в коем случае, нет обид. Наоборот, мне важен этот опыт.
Я бы не дал того же объема, как Миранчук и Головин? Думаю, дал бы. Видимо, тренер видел, что они дали бы больше. Мы мало работали вместе, Черчесов не видел меня в игре за сборную, только в "Рубине". Может, побоялся и не доверился", - приводит слова Макарова Sport24.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020. В четверг, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб.
Полузащитник Денис Макаров является игроком "Рубина". За казанский клуб он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе сборной России Макаров не провел ни одного матча, полузащитник был в заявке национальной команды на чемпионат Европы-2020.
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Фото: "Getty Images"
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