- Москва, Питер и другие большие города перестали готовить игроков в сборную. Зобнин из Иркутска, Кудряшов из Братска, Соболев, Дюпин, Ерохин из Барнаула. Из маленького городка Калтана Головин, братья Миранчуки из Краснодарского края и т.д. А где москвичи? - передают слова Ловчева "Аргументы и факты".
На Чемпионате Европы-2020 сборная России не смогла выйти из группы с командами Бельгии, Дании и Финляндии. В трех матчах наша команда набрала 3 очка, обыграв финнов со счетом 1:0 и крупно уступив в двух других встречах - 0:3 Бельгии и 1:4 Дании. Этого результата не хватило для того, чтобы подняться в группе выше четвертого места.
"А где москвичи?" Ловчев высказался на тему отсутствия в сборной России игроков из больших городов
Экс-защитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал подготовку футболистов для сборной России в крупных городах страны.
Фото: РФС
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