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Мацуев - о хейте Черчесова: люди только со временем поймут, в какой неприятной истории они участвуют

Знаменитый пианист Денис Мацуев высказал мнение о массовой критике в адрес экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: РПЛ
- Я прекрасно знаю этого человека и его характер. Он родился на Кавказе, где слово дороже всего. Люди только со временем поймут, в какой неприятной истории они участвуют - травле нашего тренера. Время все рассудит и расставит по своим местам. Прощаться тоже нужно уметь. От любви до ненависти один шаг. Слава богу, Станислав Саламович не показывает своих эмоций. Но я чувствую, что он обижен. Критика в его адрес не совсем заслуженна. Когда проигрываешь - виноваты все. А у нас получается, что сакральной жертвой является один человек, - передает слова Мацуева "СЭ".

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти из группы на Чемпионате Европы-2020, набрав 3 очка в 3 матчах и заняв четвертое место. Наша команда крупно уступила сборной Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0) в Санкт-Петербурге и проиграла Дании с крупным счетом 1:4 в Копенгагене. После турнира главный тренер сборной России дал развернутую пресс-конференцию, которая вызвала резко негативную реакцию в футбольном инфопространстве. 8 июля 2021 года Станислав Черчесов был уволен с должности наставника национальной команды.

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Теги: Сборная России Черчесов Мацуев
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