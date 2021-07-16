Сергей Жуков: на Евро сборной России не помогла бы ни нога Акинфеева, ни старик Хоттабыч

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков считает, что возвращение в сборную России вратаря Игоря Акинфеева не помогло бы национальной команде выступить более удачно на Евро-2020.

Фото: инстаграм Сергея Жукова