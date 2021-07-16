"Игорь - безусловный, абсолютный и непререкаемый авторитет для всех. Он тот самый капитан, который может сказать: "Ребята, собрались!". И все соберутся.
На Евро ни нога, ни старик Хоттабыч - никто не мог бы помочь. Потому что вопросом надо заниматься системно, а не так, что проиграли - виноват вратарь, выиграли - молодец автор гола", - приводит слова Жукова "Матч ТВ".
Напомним, сборная России по футболу не смогла выйти из группы чемпионата Европы-2020. Национальная команда в трех матчах в квартере с Бельгией, Финляндией и Данией набрала 3 очка. Российские футболисты уступили бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), одержав победу только над финнами (1:0). После континентального первенства с поста главного тренера сборной России ушел Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 года.
Ближайшие матчи сборная России проведет в сентябре. Российским футболистам предстоит провести три матча отбора на ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
Сергей Жуков: на Евро сборной России не помогла бы ни нога Акинфеева, ни старик Хоттабыч
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков считает, что возвращение в сборную России вратаря Игоря Акинфеева не помогло бы национальной команде выступить более удачно на Евро-2020.
Фото: инстаграм Сергея Жукова
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