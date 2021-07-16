"Не случайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева. Пока мы еще ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант.
Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчесове, было противно смотреть", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Сегодня ночью он прилетел в Москву. В СМИ была информация, что 68-летний специалист проведет переговоры с РФС.
Отметим, что в СМИ назывался и ряд других фамилий на вакантную должность. Среди них были как иностранные специалисты - Владимир Петкович, Йоахим Лев, Доменико Тедеско, так и хорошо знакомые по работе с отечественными клубами россияне - Игорь Черевченко, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020.
Ловчев: кому-то не нравится футбол Бердыева. Но на игру сборной России при Черчесове было противно смотреть
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером сборной России.
Фото: "Getty Images"
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