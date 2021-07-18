Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
"Кандидатура Тедеско? Я не в восторге. Одно дело видеть игроков каждый день, а другое - собирать их раз в месяц. Прыганием на бровке это не решить. Эмоциональный фон очень важен, когда ты их видишь каждый день. При работе раз в месяц игроки приезжают в разном состоянии. Здесь надо быть более тонким и копать глубже", - цитирует Филимонова "РБ Спорт".
Доменико Тедеско в России возглавлял московский "Спартак". На посту главного тренера "красно-белых" немецкий специалист работал с с 2019 по 2021 год. Под руководством Тедеско в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги "Спартак" занял 2-е место и попал в квалификацию Лиги чемпионов, где московский клуб стартует с третьего отборочного раунда.
Также Доменико Тедеско был главным тренером немецких клубов "Эрцгебирге" и "Шальке".
Филимонов: Тедеско своим прыганием на бровке ничего не решит в сборной России
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал возможное назначение бывшего наставника "красно-белых" Доменико Тедеско в сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!