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Филимонов: Тедеско своим прыганием на бровке ничего не решит в сборной России

Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал возможное назначение бывшего наставника "красно-белых" Доменико Тедеско в сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

"Кандидатура Тедеско? Я не в восторге. Одно дело видеть игроков каждый день, а другое - собирать их раз в месяц. Прыганием на бровке это не решить. Эмоциональный фон очень важен, когда ты их видишь каждый день. При работе раз в месяц игроки приезжают в разном состоянии. Здесь надо быть более тонким и копать глубже", - цитирует Филимонова "РБ Спорт".

Доменико Тедеско в России возглавлял московский "Спартак". На посту главного тренера "красно-белых" немецкий специалист работал с с 2019 по 2021 год. Под руководством Тедеско в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги "Спартак" занял 2-е место и попал в квалификацию Лиги чемпионов, где московский клуб стартует с третьего отборочного раунда.

Также Доменико Тедеско был главным тренером немецких клубов "Эрцгебирге" и "Шальке".

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Теги: Филимонов Тедеско Спартак Сборная России
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