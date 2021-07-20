"Что такое Ольга Бузова? Это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория Ольги вовлеклась в спорт. Когда встречаются две медийные яркие персоны - искрит. От того, что произошло в эфире, выиграли все. "Матч ТВ" упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом", - приводит слова Канделаки "Матч ТВ".
Напомним, что после разгромного поражения сборной России под руководством Станислава Черчесова от бельгийцев (0:3) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Бузова в эфире "Матч ТВ" произнесла речь в поддержку национальной команды. Затем Ольга вступила в словесную перепалку с Губерниевым, который довел девушку до слез. В частности, комментатор интересовался, перестала ли певица пить коньяк по утрам.
Канделаки: Бузова - безусловная звезда. От того, что произошло в эфире, выиграли все
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о нашумевшем прямом эфире с участием популярной поп-исполнительницы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!