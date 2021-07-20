Канделаки: Бузова - безусловная звезда. От того, что произошло в эфире, выиграли все

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о нашумевшем прямом эфире с участием популярной поп-исполнительницы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.

Фото: "Матч ТВ"