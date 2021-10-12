Сборная России U19 под руководством Станислава Коротаева разгромила Швейцарию со счетом 4:1 и стала победителем международного турнира, проводившегося в Хорватии. Голы в составе нашей команды забили Сергей Пиняев, Максим Лайкин (два, один - с пенальти) и Владислав Шитов. Сборная России набрала 7 очков благодаря ничьей с хозяевами турнира хорватами (3:3) и двум победам, и заняла первое место в таблице.
В ноябре юношеская сборная России примет участие в отборочном раунде ЧЕ-2022 по своему возрасту, который пройдет в Греции. Соперниками команды Станислава Коротаева, помимо хозяев турнира, станут сборные Германии и Фарерских островов. Для попадания в следующий этап необходимо занять первое или второе место.
Россия-юн. - Швейцария-юн. 4:1 (3:1)
Голы: Пиняев, 11 (1:0), Лайкин, 25 (2:0), Финк, 32 (2:1), Лайкин, 34, с пенальти (3:1), Влад. Шитов, 71 (4:1).
Россия: Тороп, Лангович (Николаев, 46), Ефремов, Мелехин, Шайхтдинов (Савицкий, 82), Соколов, Лайкин (к), Михайлов (Коваленко, 82), Багринцев (Вит. Шитов, 72), Влад. Шитов (Ермаков, 82), Пиняев (Марухин, 72)
Предупреждения: Влад. Шитов, 34, Соколов, 34, Лангович, 39, Ефремов, 87
Удаление: Бега (Швейцария), 34
Юношеская сборная России разгромила Швейцарию и выиграла турнир в Хорватии
Сборная России 2003 г.р. одержала крупную победу над сверстниками из Швейцарии (4:1) и заняла первое место на международном турнире в Хорватии.
Фото: Drazen Patar?i?