- Большая разница между товарищескими и контрольными. Все мы учились в школе, где были сочинения, которые можно по 50 раз переписать. А были контрольные. И у нас так: сдал, оценку получил. Мы пытались найти мотивационный момент. Меняется ли от изменения слова отношение к игре? Меняется. Если контрольная, то надо и оценки ставить, и хорошо оплачивать, - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Российский футбольный тренер Станислав Черчесов возглавлял национальную сборную страны в период с августа 2016 года по июль 2021 года. Одной из особенностей Черчесова в общении с журналистами было наличие так называемых "запретных терминов". Так, вместо выражения "товарищеский матч" тренер употреблял сам (и требовал того же от представителей прессы) выражение "контрольный матч", вместо слова "проблемы" - "вопросы".
Черчесов рассказал о разнице между товарищескими и контрольными матчами
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил, почему называл товарищеские матчи национальной команды исключительно "контрольными".
Фото: РПЛ