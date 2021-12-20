- Нельзя играть с Бельгией и Данией в открытый футбол. Чтобы такие сборные побеждать, нужна готовая команда. Сборная на Евро была составлена из неплохих ребят и футболистов. Просто как команда мы еще не сформировались. Не может ребенок родиться и сразу пойти, - передает слова Черчесова "Чемпионат".
На Чемпионате Европы-2020, который из-за пандемии коронавируса прошел в период с июня по июль 2021 года, сборная России выступила в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Стартовый матч против сборной Бельгии наша команда проиграла со счетом 0:3, во втором туре с Финляндией была одержана победа 1:0, решающая встреча третьего тура с Данией завершилась разгромом нашей команды 1:4.
Черчесов - об игре в открытый футбол с Бельгией и Данией: не может ребенок родиться и сразу пойти
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему против сборных Бельгии и Дании на Евро-2020 нельзя было играть открыто.
Фото: РПЛ