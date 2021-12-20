- Если я ответил на вопрос, то ваша (журналистов - прим. Rusfootball.info) задача, в том числе - объяснить, что я имел в виду. А если у вас задача меня добить, чтобы меня во Владивостоке или другом городе не поняли, то… Не могу после каждого интервью пояснять свои слова. А если интерпретируете неправильно и меня не поймут? Главное - хотите ли вы понять. Я не могу переубеждать. Если говорю одно, а слышат другое, то с этим ничего не сделаешь. Диоген всё давно сказал. Какой я есть, такой есть. Я не лингвист, - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Российский футбольный тренер Станислав Черчесов в течение пяти лет - августа 2016 года по июль 2021 года - работал в должности наставника сборной России. В июне 2021 года наша национальная команда под руководством Черчесова провально выступила на перенесенном на следующий год Чемпионате Европы-2020, потерпев на групповом этапе два крупных поражения от сборных Бельгии и Дании и заняв в итоговой таблице группы последнее (четвертое) место. В начале июля Черчесов по собственной инициативе дал телевизионную пресс-конференцию по итогам выступления сборной на турнире, на которой за два часа общения с журналистами не дал внятных объяснений по поводу результатов команды. Через несколько дней после пресс-конференции специалист был уволен с должности главного тренера сборной России.
Черчесов: если я ответил на вопрос, задача журналистов - объяснить, что я имел в виду. Я не лингвист
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто, на его взгляд, должен объяснять болельщикам его слова на пресс-конференциях.
Фото: РПЛ