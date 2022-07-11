- Самый неожиданный человек, который меня поздравил? После июньских матчей внимание со стороны СМИ и общественности выросло. Интерес многих специалистов сейчас направлен на сборную Казахстана. Это заслуга всей команды, однако надо понимать, что важные игры еще впереди. Мы еще ничего не добились и сейчас сконцентрированы на сентябрьских встречах. Важно закрепить успешный результат в Лиге наций. Что касается самого неожиданного поздравления, то мне позвонил Станислав Черчесов, и это для меня некое признание. Он тренер с богатым опытом, добившийся больших успехов, - передает слова Адиева Sports.ru
45-летний российский специалист Магомед Адиев, ранее тренировавший махачкалинский "Анжи" и песчанокопскую "Чайку", в апреле 2022 года возглавил сборную Казахстана. Под его руководством национальная команда Казахстана в июне 2022 года провела 4 матча в группе 3 Лиги С Лиги наций УЕФА и набрала в них 10 очков (+3=1). Подопечные Адиева победили на своем поле Азербайджан (2:0) и на выезде Словакию (1:0), сыграли гостевую ничью с Белоруссией (1:1) и вторично обыграли Словакию уже на своем поле (2:1). За два тура до финиша Казахстан с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы 3, опережая Словакию на 4 очка. В сентябре команда Магомеда Адиева сыграет дома с Белоруссией и на выезде с Азербайджаном.
Адиев назвал самого неожиданного человека, поздравившего его с успехами сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, чье поздравление было для него самым неожиданным.
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