– Игра планируется на следующий год, все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируем провести в Москве, по датам – конец февраля или март. Но все еще предстоит уточнять. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет. Скорее всего, после Нового года, – заявили в Кыргызском футбольном союзе.
Напомним, что предыдущая встреча этих национальных команд состоялась 24 сентября 2022 года, в городе Бишкек. Матч завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились Шукуров, Соболев и Уткин. Сборная России на данный момент отстранена от официальных матчей и международный соревнований. Последнюю официальную игру подопечные Валерия Карпина провели 14 ноября 2021 года в рамках отборочного этапа на ЧМ-2024, проиграв сборной Хорватии на выезде со счетом 0:1 и автоголом Федора Кудряшова на 81-й минуте.
Источник: "РБ Спорт".
Кыргызский футбольный союз: вторая игра со сборной России может пройти в марте
Стало известно, когда сборная России по футболу может провести еще одну товарищескую встречу со сборной Киргизии.
Фото: РФС