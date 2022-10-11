Национальная команда Белоруссии попала в группу I. Соперниками белорусов станут сборные Швейцарии, Израиля, Румынии, Косово и Андорры. Матчи отбора пройдут с марта по ноябрь 2023 года.
В марте исполком УЕФА принял решение запретить проведение матчей под эгидой организации на территории Белоруссии. Команды из этой страны не были исключены из турниров.
"УЕФА постоянно следит за ситуацией, и при необходимости могут быть приняты дальнейшие решения", - приводит "СЭ" заявление пресс-службы УЕФА.
Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе 3 дивизиона C Лиги наций. В 6 матчах подопечные Георгия Кондратьева набрали 3 очка. Теперь белорусы в марте 2024 года сыграют с Литвой за место в третьем по силе дивизионе Лиги наций.
УЕФА: мы постоянно следим за ситуацией в Белоруссии
В УЕФА ответили на вопрос об участии сборной Белоруссии в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
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