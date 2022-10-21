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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
КраснодарНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.3
Факел
16:30
РостовНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42
Локомотив
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
14:30
ЛиверпульНе начат
П1 8.8X 5.6П2 1.34
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3
Манчестер Сити
17:00
БрайтонНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11
Челси
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
15:00
КадисНе начат
П1 1.78X 3.45П2 5.2
Вальядолид
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 3.65X 3.3П2 2.16
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
П1 1.77X 3.65П2 5
Реал Мадрид
22:00
СевильяНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
16:00
СпецияНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.5
Милан
19:00
МонцаНе начат
П1 1.47X 4.7П2 6.8
Фиорентина
21:45
ИнтерНе начат
П1 3.3X 3.4П2 2.26

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
П1 4.8X 4.8П2 1.6
Фрайбург
16:30
ВердерНе начат
П1 1.98X 3.85П2 3.65
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.4X 4.5П2 1.58
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.78X 4П2 4.4
Боруссия Д
16:30
ШтутгартНе начат
П1 1.56X 4.6П2 5.6
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.6X 3.7П2 2.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
18:00
ЛионНе начат
П1 3.55X 3.85П2 2.01
Марсель
22:00
ЛансНе начат
П1 2.19X 3.6П2 3.25
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Байрамян: хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении - с ним мы точно выйдем на Евро-2024

Полузащитник "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером своей национальной команды.
Фото: ФК "Ростов"
- Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении - с ним мы точно выйдем на Евро-2024, - передает слова Байрамяна "РБ Спорт".

30-летний полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян является воспитанником клуба и выступает за него на уровне РПЛ с августа 2011 года, с перерывами на аренды в волгоградский "Ротор", астраханский "Волгарь" и казанский "Рубин". В 2020 году футболист принял предложение федерации футбола Армении и в сентябре 2020 года дебютировал за сборную этой страны, в которой сыграл уже 21 матч, отметился 1 забитым голом и 6 голевыми передачами. Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" и сборной России.


Сборная России Сборная Армении Ростов Карпин Байрамян
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