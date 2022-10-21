- Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении - с ним мы точно выйдем на Евро-2024, - передает слова Байрамяна "РБ Спорт".
30-летний полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян является воспитанником клуба и выступает за него на уровне РПЛ с августа 2011 года, с перерывами на аренды в волгоградский "Ротор", астраханский "Волгарь" и казанский "Рубин". В 2020 году футболист принял предложение федерации футбола Армении и в сентябре 2020 года дебютировал за сборную этой страны, в которой сыграл уже 21 матч, отметился 1 забитым голом и 6 голевыми передачами. Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" и сборной России.
Байрамян: хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении - с ним мы точно выйдем на Евро-2024
Полузащитник "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером своей национальной команды.
Фото: ФК "Ростов"