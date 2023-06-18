- Перед игрой с Нидерландами Хиддинк был очень уверен. Будто все знают, как они играют. Он был просто убежден, что мы их обыграем. Какая была установка? Не вспомню сейчас. Помню, что он был уверен в себе. Если бы на других вышел, может, потряхивало бы, а с голландцами уверенный был, - передает слова Колодина "Чемпионат".
На Чемпионате Европы-2008 сборная России под руководством голландского главного тренера Гуса Хиддинка вышла в 1/4 финала на сборную Нидерландов. Несмотря на то, что голландцы считались фаворитами этого противостояния, наша национальная команда одержала победу со счетом 3:1 по итогам дополнительного времени после ничьей 1:1 в основное время и вышла в полуфинал. Этот результат - бронзовые медали ЧЕ-2008 - до сих пор остается лучшим для сборной России на чемпионатах Европы.
Колодин: Хиддинк был просто убежден, что сборная России обыграет Голландию
Экс-защитник сборной России на Евро-2008 Денис Колодин рассказал об уверенности главного тренера Гуса Хиддинка в победе над Нидерландами в 1/4 финала (3:1 д.в.).
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