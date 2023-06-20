- Кого из наших игроков после сегодняшнего матча запомнит главный тренер Северной Ирландии? (Смеется). Я же говорю, что футбольная жизнь такая: сегодня ты неизвестный, завтра - известный. Это такие вещи, как сказать, риторические, что ли. Где такие вещи измеришь? Поэтому я к такому спокойно отношусь, это нормально. Думаю, разбирая игру, мой коллега лучше разглядит того же Аймбетова (улыбается). И еще хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком, - передает слова Адиева Meta-ratings.kz.
Матч 4 тура квалификационного турнира к Чемпионату Европы-2024 в группе H Северная Ирландия - Казахстан завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 88 минуте забил нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, который после сольного прохода с мячом со своей половины поля реализовал выход один на один с вратарем.
После 4 сыгранных туров из 10 Казахстан с 9 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы группы, которая дает право участия на Евро-2024. Такое же количество турнирных баллов у лидирующей Финляндии, третью и четвертую позицию удерживают Дания и Словения (по 7 очков), в активе Северной Ирландии 3 очка, у Сан-Марино - 0.
Адиев - после победы Казахстана над Северной Ирландией: спасибо тем людям, которые называют меня физруком
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу своей команды в выездном отборочном матче к ЧЕ-2024 с Северной Ирландией (1:0).
Фото: kff.kz