– Одна из лучших игр, которые мне удавались. А та сборная России – одна из самых привлекательных команд, которыми я руководил. Горжусь своими игроками!, – цитирует Хиддинка "РИА Новости".
21 июня 2008 года сборная России под руководством Гуса Хиддинка в дополнительное время нанесла сенсационное поражение Нидерландам (3:1) и пробилась в полуфинал чемпионата Европы. На 56-й минуте Роман Павлюченко с передачи Сергея Семака открыл счет. Под занавес встречи Рууд ван Нистелрой восстановил равенство на табло и перевел игру в овертайм. В дополнительное время голы Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина принесли россиянам историческую победу - 3:1.
Хиддинк – о победе над Нидерландами на Евро-2008: та сборная России – одна из моих самых привлекательных команд
Легендарный голландский тренер Гус Хиддинк поделился воспоминаниями от исторической победы сборной России над национальной командой Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008, которая состоялась ровно 15 лет назад.
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