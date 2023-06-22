– Сейчас мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить. Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал свое сотрудничество с РФС, — цитирует Клемента "Чемпионат".
С февраля 2022 года сборная России по футболу и клубы Российской Премьер-Лиги отстранены от участия в международных турнирах. На это повлияла политическая ситуация в стране. Пока неизвестно, когда национальная команда и отечественные клубы вернутся на мировую арену.
В конце минувшего клубного сезона стало известно о том, что Россия опустилась на 18-е место в рейтинге УЕФА. Так как "бан" со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций коснется и следующего сезона, наша страна рискует ухудшить свое положение в данном рейтинге еще больше.
Представитель УЕФА: верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене
Йозеф Клемент, советник президента УЕФА Александера Чеферина, высказался об отстранении сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований.
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