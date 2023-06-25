– Глупо предполагать, что хотя бы одна европейская сборная согласится сыграть товарищеский матч с Россией. РФС предстоит много работать, потому что сборной России будет очень трудно найти соперника для товарищеской игры. Все боятся санкций за встречу с национальной командой России в нынешних обстоятельствах, – приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
После начала СВО Российской Федерации на Украине отечественные клубы и национальная команда были отстранены от выступления в официальных международных турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА. В марте сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а спустя несколько дней в родных стенах праздновала успех над Ираком со счетом 2:0. В июне РФС отменил сбор национальной команды из-за срыва товарищеской встречи с Камеруном. По слухам, причиной отказа африканцев от контрольного матча с россиянами послужило давление властей страны.
Рианчо: глупо предполагать, что хотя бы одна европейская сборная согласится сыграть товарищеский матч с Россией
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо исключил возможность проведения контрольных матчей сборной России с европейскими национальными командами в обозримом будущем.
Фото: ФК "Спартак"