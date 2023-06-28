– Откуда у вас такая информация? Я пока не осведомлен. Надо поговорить с руководством, у нас завтра сбор. Об этом ничего не могу сказать, — передает слова Карасева Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что отечественный арбитр Сергей Карасев был вызван на следующий сбор судей УЕФА. Сообщалось, что в сентябре текущего года россиянин посетит Швейцарию, где и примет участие в данном мероприятии.
После февральских событий 2022 года российские сборные и клубы отстранены организациями ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах. Кроме того, лишены возможности работать на крупных футбольных турнирах и отечественные арбитры.
Карасев – о своем приглашении на сбор судей УЕФА: откуда у вас такая информация?
Российский рефери Сергей Карасев отреагировал на новость о том, что он получил приглашение на сентябрьский сбор судей УЕФА.
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