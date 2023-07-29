Севикян: если будет предложение, то я с удовольствием соглашусь играть за сборную Армении

Бывший футболист юношеских и молодежных сборных России Эдгар Севикян ответил на вопрос о том, готов ли он сменить спортивное гражданство и выступать за национальную команду Армении.

Фото: "Чемпионат"





21-летний Эдгар Севикян является воспитанником московского " – Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!, – передает слова Севикяна Metaratings 21-летний Эдгар Севикян является воспитанником московского " Локомотива ". В настоящее время он выступает за нижегородский "Пари НН". Действующее соглашение с российским клубом у полузащитника рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Отметим, что с 2016 по 2021 год Эдгар Севикян играл за сборную России разных возрастов. В составе национальной команды Армении, которая в настоящее время проходит квалификацию к ЕВРО-2024, он не был заигран.