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"СЭ": сборная Италии предложит Спаллетти трехлетний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год

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Экс-главный тренер "Наполи" и "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии.
Фото: ФК "Наполи"
Как утверждает источник, Федерация футбола Италии предложит 64-летнему специалисту контракт сроком до 2026 года. Если Спаллетти даст согласие на трудоустройство, его ежегодный оклад в "Скуадре адзурре" составит порядка 3 млн евро. Такая же зарплата была у Роберто Манчини, который накануне покинул свой пост. Итальянца связывают с саудовскими клубами. Отмечается, что если Спаллетти возглавит сборную Италии, то в его штаб войдут два бывших тренера "Зенита" Марко Доменикини и Даниэле Бальдини.

По итогам прошлого сезона Спаллетти привел "Наполи" к первому за 33 года чемпионскому титулу в Италии. После завоевания скудетто Лучано принял решение взять перерыв на сезон.

Источник: "СЭ"


Наполи Сборная Италии Манчини Спаллетти
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