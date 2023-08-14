Как утверждает источник, Федерация футбола Италии предложит 64-летнему специалисту контракт сроком до 2026 года. Если Спаллетти даст согласие на трудоустройство, его ежегодный оклад в "Скуадре адзурре" составит порядка 3 млн евро. Такая же зарплата была у Роберто Манчини, который накануне покинул свой пост. Итальянца связывают с саудовскими клубами. Отмечается, что если Спаллетти возглавит сборную Италии, то в его штаб войдут два бывших тренера "Зенита" Марко Доменикини и Даниэле Бальдини.
По итогам прошлого сезона Спаллетти привел "Наполи" к первому за 33 года чемпионскому титулу в Италии. После завоевания скудетто Лучано принял решение взять перерыв на сезон.
Источник: "СЭ"
"СЭ": сборная Италии предложит Спаллетти трехлетний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год
Экс-главный тренер "Наполи" и "Зенита" Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии.
Фото: ФК "Наполи"