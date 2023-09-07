Алип и Зайнутдинов – в старте сборной Казахстана на отборочный матч Евро-2024 с Финляндией

Защитник " Зенита " Нуралы Алип и экс-полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, ныне выступающий за "Бешикташ", выйдут в стартовом составе сборной Казахстана на домашний матч 5-го тура квалификации Евро-2024 против Финляндии.

Фото: ФК "Зенит"

Игра состоится в столице Казахстана на "Астана-Арене". Стартовый свисток румына Раду Петреску раздастся в 17:00 по московскому времени.



Команды начнут встречу в следующих составах:



Казахстан: Шацкий, Быстров, Марочкин, Алип, Скворцов, Вороговский, Тагыберген, Дарабаев, Зайнутдинов, Куат, Аймбетов.



Финляндия: Градецки, Алхо, Иванов, Хосконен, Йенсен, Кайринен, Шуллер, Нисканен, Антман, Пукки, Похьянпало.



Напомним, главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. По итогам 4 туров отборочного турнира чемпионата Европы Финляндия и Казахстан делят верхнюю строчку в таблице группы H, имея на счету по 9 очков. Суоми опережают казахстанскую команду благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Ниже в таблице идут Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.