На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром реализовано по 30 тыс. билетов

На ближайшие матчи нашей сборной в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 было реализовано по 30 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат".- На матчи в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тыс. билетов. Продажи идут хорошо, — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. С Кипром наша сборная встретится 11 июня в Нижнем Новгороде.На данный момент россияне занимают второе место в группе I.