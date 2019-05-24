На матчи сборной России с Сан-Марино и Кипром реализовано по 30 тыс. билетов

На ближайшие матчи нашей сборной в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 было реализовано по 30 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат".

- На матчи в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано по 30 тыс. билетов. Продажи идут хорошо, — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. С Кипром наша сборная встретится 11 июня в Нижнем Новгороде.

На данный момент россияне занимают второе место в группе I.

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Сегодня, 16:41
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