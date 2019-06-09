Турция прихлопнула чемпионов мира, а Нойер против Беларуси показал фирменный безумный дриблинг
Команда Дешама споткнулась и отпустила турков на три очка вперёд, ни разу не пробив по воротам за целый матч. О громком поражении французов, хедшоте в болбоя от Бареллы и грядущем финале Лиги Наций
Июнь – плохой месяц для Франции
Чемпионы мира ехали играть против Турции третий тур квалификации с таким же количеством очков, как у соперника. Судя на настрою, с каким вышли на поле подопечные Дешама, они были не в курсе, что после увольнения Луческу и назначения Шенола Гюнеша в феврале турки встрепенулись и выиграли все пять матчей, в том числе два отборочных на Евро.
Шансов у прошлогодних триумфаторов как будто и не было. Франция ни разу не попал в створ ворот, что случилось с командой впервые за десять лет. Турция же вдоволь покуражилась, но забила только два – несколько раз выручал Льорис.
- Когда вся команда так играет, мы не можем извлечь ничего положительного. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет, - злился после игры наставник Франции Дешам.
У него был повод. Он так и не сумел изменить ничего по ходу матча при том, что сборная играла с основным составом. Чемпионам мира не хватило только Эрнандеса и Нголо Канте, которые получили травмы.
Так получается, что для французов июнь – самый неудачный месяц. Почти каждый сезон «трёхцветные» получают поражение в начале лета. За последние годы они уступали и Швеции, и Бельгии, и Бразилии с Уругваем.
А двадцать лет назад (не так давно был юбилей) случилась победа наших футболистов на «Стад де Франс». Тогда французы тоже были чемпионами мира, но наших это не смутило. Благодаря дублю Панова и голу Карпина Россия обыграла французов 3:2.
Жаль только, что для выхода на Евро этого не хватило...
Сумасшедший Нойер
Германия, которой ещё предстоит возродиться после ужасного Чемпионата мира в России, принимала у себя дома Беларусь. Братский народ изначально не имел особенных шансов, но наши соседи держались достойно – даже обошлись без разгрома.
Сам футбол по естественным причинам не привлёк особого внимания нейтральной публики, но вот финты вернувшегося Нойера моментально облетели интернет.
Киллер Барелла
Италия под руководством Роберто Манчини, которого совсем недавно здорово пропесочил Дзюба в своём интервью, играла на чужом поле против Греции и не оставила противнику шанса. 3:0, крупная победа, уверенное лидерство итальянцев в группе.
Но здесь, как и в случае с Германией и Беларусью, примечателен отдельный эпизод. Николо Барелла, оформивший победный гол, покусился на жизнь одного из болбоев, стоявших за воротами.
Парень, слава Богу, выжил.
Сегодня финал Лиги Наций
Международный футбол продолжает радовать на этих выходных. Сегодня решится, кто станет победителем первого розыгрыша Лиги Наций, а кто займёт третье место. В финале сыграют Португалия и Нидерланды, а в матче за «бронзу» - Швейцария и Англия.
Конечно, куда любопытнее главный матч. Пусть многие несерьёзно относятся к этому турниру, составы подбираются очень внушительные. Роналду снова разрывает за национальную команду (хет-трик в полуфинале, из-за чего команда только и смогла пробиться в решающий матч). Со стороны голландцев тоже есть звёзды – в первую очередь, будет интересно проследить за тем, как с главной звездой португальской команды справятся защитники ван Дейк и де Лигт.
И, конечно, не забываем о Промесе. Ведь и он сделал два мяча в полуфинале с Англией.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: REUTERS/ Umit Bektas
Июнь – плохой месяц для Франции
Чемпионы мира ехали играть против Турции третий тур квалификации с таким же количеством очков, как у соперника. Судя на настрою, с каким вышли на поле подопечные Дешама, они были не в курсе, что после увольнения Луческу и назначения Шенола Гюнеша в феврале турки встрепенулись и выиграли все пять матчей, в том числе два отборочных на Евро.
Шансов у прошлогодних триумфаторов как будто и не было. Франция ни разу не попал в створ ворот, что случилось с командой впервые за десять лет. Турция же вдоволь покуражилась, но забила только два – несколько раз выручал Льорис.
- Когда вся команда так играет, мы не можем извлечь ничего положительного. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет, - злился после игры наставник Франции Дешам.
У него был повод. Он так и не сумел изменить ничего по ходу матча при том, что сборная играла с основным составом. Чемпионам мира не хватило только Эрнандеса и Нголо Канте, которые получили травмы.
Так получается, что для французов июнь – самый неудачный месяц. Почти каждый сезон «трёхцветные» получают поражение в начале лета. За последние годы они уступали и Швеции, и Бельгии, и Бразилии с Уругваем.
А двадцать лет назад (не так давно был юбилей) случилась победа наших футболистов на «Стад де Франс». Тогда французы тоже были чемпионами мира, но наших это не смутило. Благодаря дублю Панова и голу Карпина Россия обыграла французов 3:2.
Жаль только, что для выхода на Евро этого не хватило...
Сумасшедший Нойер
Германия, которой ещё предстоит возродиться после ужасного Чемпионата мира в России, принимала у себя дома Беларусь. Братский народ изначально не имел особенных шансов, но наши соседи держались достойно – даже обошлись без разгрома.
Сам футбол по естественным причинам не привлёк особого внимания нейтральной публики, но вот финты вернувшегося Нойера моментально облетели интернет.
Мануэль Нойер вернулсяpic.twitter.com/TDACW9rTdr— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) June 8, 2019
Киллер Барелла
Италия под руководством Роберто Манчини, которого совсем недавно здорово пропесочил Дзюба в своём интервью, играла на чужом поле против Греции и не оставила противнику шанса. 3:0, крупная победа, уверенное лидерство итальянцев в группе.
Но здесь, как и в случае с Германией и Беларусью, примечателен отдельный эпизод. Николо Барелла, оформивший победный гол, покусился на жизнь одного из болбоев, стоявших за воротами.
June 8, 2019
Парень, слава Богу, выжил.
Сегодня финал Лиги Наций
Международный футбол продолжает радовать на этих выходных. Сегодня решится, кто станет победителем первого розыгрыша Лиги Наций, а кто займёт третье место. В финале сыграют Португалия и Нидерланды, а в матче за «бронзу» - Швейцария и Англия.
Конечно, куда любопытнее главный матч. Пусть многие несерьёзно относятся к этому турниру, составы подбираются очень внушительные. Роналду снова разрывает за национальную команду (хет-трик в полуфинале, из-за чего команда только и смогла пробиться в решающий матч). Со стороны голландцев тоже есть звёзды – в первую очередь, будет интересно проследить за тем, как с главной звездой португальской команды справятся защитники ван Дейк и де Лигт.
И, конечно, не забываем о Промесе. Ведь и он сделал два мяча в полуфинале с Англией.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: REUTERS/ Umit Bektas