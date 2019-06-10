А теперь – настоящий футбол. Кипр не стоит сравнивать с Сан-Марино
Конечно, наша сборная является явным фаворитом и в этом матче, но если в Саранске отличиться четырежды удалось одному Дзюбе, то с Кипром придётся здорово постараться, чтобы забить столько всей командой.
Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»
Какие у украинцев проблемы, они же сербов 5:0 уничтожили? Да в том и дело. После той феерии команда Андрея Шевченко вчера сыграла с Люксембургом и победила всего 1:0 благодаря голу в начале встречи. Нашим до такого доводить не стоит: отыграть минимальное преимущество способна любая команда – что Люксембург, что Кипр.
Особенность команды Черчесова
Но за нас в этой ситуации пара важных факторов. Во-первых, от украинцев такой феерии никто не ожидал – можно было действительно улететь в космос, был уничтожен сильный и принципиальный соперник. Наши же должны прекрасно понимать, что за команду раскатали они.
Во-вторых, при Черчесове команда хоть и напоминает закрытый клуб, в котором нет места для экспериментов даже в матче с Сан-Марино (особенно полезной и интересной встреча была для Гильерме), на настрое это не сказывается.
У нас недавно бывали игроки посильнее, как при позднем Хиддинке или Адвокате, но они позволяли себе играть вразвалочку, за них не хотелось болеть так, как за этих парней. Ни с Казахстаном при счёте 4:0, ни с Сан-Марино до финального свистка команда не сбавляла, не расслаблялась и пыталась забить ещё.
И пусть мы неспособны противостоять Бельгии, пусть Швеция без шансов выносит нас, когда нас устраивает даже ничья, в матчах с такими командами, как Кипр, самоотдача и концентрация - самое важное.
Снова полный стадион
Все в сборной говорят, что игра в регионах себя оправдывает: стадионы заполняются, болельщики не дают расслабиться и побуждают к зрелищной игре. Правда, на волне нынешней любви к сборной, думается, и в Москве все арены, кроме «Лужников», удалось бы заполнить.
Фото: Иван Долинин, Rusfootball.info
Но в любом случае матч сборной в регионе – это праздник и событие для города. И такое использование наследия чемпионата мира уж точно правильнее и полезнее, чем расширение премьер-лиги.
Правда, в сравнении с Саранском Нижнему немного не повезло с временем проведения матча. Из-за буднего дня не удастся закатить всеобщий городской праздник, какой был в Саранске, а позднее время начала (в общеевропейский слот 21.45) создаст трудности при возвращении домой.
Однако ни о каких оставшихся в продаже билетах речи не идёт – если какие-то места и будут пустовать, то только из-за жадности перекупщиков.
Обидчики «Зенита», «Краснодара» и Черчесова
Все, кто хоть немного интересуется футболом, прекрасно понимают, что Кипр – не футбольный карлик, которого не надо разбирать. Тому же Сан-Марино островитяне тоже отгрузили пятёрку. От кипрских клубов в разные годы звонко отлетали и «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак». Сборная – немного другое дело, в неё не пригласишь 10 португальцев, но не только клубами с легионерами силён кипрский футбол.
Ведь в составе национальной команды есть воспитанники «МЮ», «Тоттенхэма», «Атлетико», «Барселоны», которых отметил на пресс-конференции Черчесов. Многие играют за границей: например, защитник бельгийского «Стандарта» Лаифис забил c углового победный гол в ворота «Краснодара» в домашнем матче (2:1) и отдал голевую передачу в выездном, а нападающий «Копенгагена» Сотириу своим голом не позволил победить «Зениту» (1:1). Всё это произошло в прошедшем еврокубковом сезоне. А ещё в сборной Кипра есть Меркис - правда, не тот, что пресс-атташе «Енисея». Но проблем от него будет побольше, чем от Стаса.
Если же копнуть глубже, то киприоты на один крупный турнир нас уже не пустили. Дома в рамках отбора к ЧМ-1998 Россия уверенно победила 4:0, но вот на выезде Россия забила столько же, сколько пропустил Станислав Черчесов – 1:1. В итоге болгары заняли первое место в группе с преимуществом в одно очко, а наши отправились в стыки, где уступили итальянцам.
Черчесов о тех матчах с Кипром вспоминать не захотел и даже поначалу подумал, что дело было ещё при СССР.
Кипр чуть не вывел наших на Евро
Однако несколько дней назад киприоты чуть было не подсобили нашим. Понятно, что в такой группе наш единственный реальный соперник – Шотландия, которая уже успела влететь Казахстану. Но пока наши издевались над Сан-Марино, Шотландия мучилась с Кипром. И забила победный гол только на 89-й минуте (2:1). Вторая осечка шотландцев, наверное, определила бы ситуацию в группе, но пока интрига жива.
Команда Рана Бен-Симона держалась до 61-й минуты, пока счёт не открыл победитель Лиги чемпионов Энди Робертсон. На 87-й минуте Кусулос ответил голом с углового, но, пока киприоты праздновали ничью, Бёрк её снова отобрал.
Не было легко с Кипром и бельгийцам: пусть они играли на выезде, забили своей смертоносной атакой всего два мяча. Если Головин говорит правду о настрое и отсутствии какой-либо недооценки, то это совсем не зря.
Фабрегас требует голов от Головина
Карьера Сеска Фабрегаса близится к концу. Возможно, он уже задумывается о послефутбольном будущем. Похоже, у него получилось бы стать неплохим агентом: испанец на днях основательно взялся за пиар Головина, заявив, что отдал бы всё, чтобы стать таким же носящимся и колотящим по мячу пареньком.
Фото: © globallookpress.com
А после выноса Сан-Марино Сеск подколол Сашу в Инстаграме: «9 голов – и ты не забил ни одного?» Головин с присущей русскому менталитету серьёзностью вместо того, чтобы отшутиться, сказал про первоочередность командных успехов. Но всё-таки заявил, что хотелось бы ответить Фабрегасу на поле в матче с Кипром. Мы – только за!
Роман Гуськов, Rusfootball.info