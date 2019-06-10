А теперь – настоящий футбол. Кипр не стоит сравнивать с Сан-Марино

Конечно, наша сборная является явным фаворитом и в этом матче, но если в Саранске отличиться четырежды удалось одному Дзюбе, то с Кипром придётся здорово постараться, чтобы забить столько всей командой. Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

Какие у украинцев проблемы, они же сербов 5:0 уничтожили? Да в том и дело. После той феерии команда Андрея Шевченко вчера сыграла с Люксембургом и победила всего 1:0 благодаря голу в начале встречи. Нашим до такого доводить не стоит: отыграть минимальное преимущество способна любая команда – что Люксембург, что Кипр.Но за нас в этой ситуации пара важных факторов. Во-первых, от украинцев такой феерии никто не ожидал – можно было действительно улететь в космос, был уничтожен сильный и принципиальный соперник. Наши же должны прекрасно понимать, что за команду раскатали они.Во-вторых, при Черчесове команда хоть и напоминает закрытый клуб, в котором нет места для экспериментов даже в матче с Сан-Марино (особенно полезной и интересной встреча была для Гильерме), на настрое это не сказывается.У нас недавно бывали игроки посильнее, как при позднем Хиддинке или Адвокате, но они позволяли себе играть вразвалочку, за них не хотелось болеть так, как за этих парней. Ни с Казахстаном при счёте 4:0, ни с Сан-Марино до финального свистка команда не сбавляла, не расслаблялась и пыталась забить ещё.И пусть мы неспособны противостоять Бельгии, пусть Швеция без шансов выносит нас, когда нас устраивает даже ничья, в матчах с такими командами, как Кипр, самоотдача и концентрация - самое важное.Все в сборной говорят, что игра в регионах себя оправдывает: стадионы заполняются, болельщики не дают расслабиться и побуждают к зрелищной игре. Правда, на волне нынешней любви к сборной, думается, и в Москве все арены, кроме «Лужников», удалось бы заполнить.Но в любом случае матч сборной в регионе – это праздник и событие для города. И такое использование наследия чемпионата мира уж точно правильнее и полезнее, чем расширение премьер-лиги.Правда, в сравнении с Саранском Нижнему немного не повезло с временем проведения матча. Из-за буднего дня не удастся закатить всеобщий городской праздник, какой был в Саранске, а позднее время начала (в общеевропейский слот 21.45) создаст трудности при возвращении домой.Однако ни о каких оставшихся в продаже билетах речи не идёт – если какие-то места и будут пустовать, то только из-за жадности перекупщиков.Все, кто хоть немного интересуется футболом, прекрасно понимают, что Кипр – не футбольный карлик, которого не надо разбирать. Тому же Сан-Марино островитяне тоже отгрузили пятёрку. От кипрских клубов в разные годы звонко отлетали и «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак». Сборная – немного другое дело, в неё не пригласишь 10 португальцев, но не только клубами с легионерами силён кипрский футбол.Ведь в составе национальной команды есть воспитанники «МЮ», «Тоттенхэма», «Атлетико», «Барселоны», которых отметил на пресс-конференции Черчесов. Многие играют за границей: например, защитник бельгийского «Стандарта» Лаифис забил c углового победный гол в ворота «Краснодара» в домашнем матче (2:1) и отдал голевую передачу в выездном, а нападающий «Копенгагена» Сотириу своим голом не позволил победить «Зениту» (1:1). Всё это произошло в прошедшем еврокубковом сезоне. А ещё в сборной Кипра есть Меркис - правда, не тот, что пресс-атташе «Енисея». Но проблем от него будет побольше, чем от Стаса.Если же копнуть глубже, то киприоты на один крупный турнир нас уже не пустили. Дома в рамках отбора к ЧМ-1998 Россия уверенно победила 4:0, но вот на выезде Россия забила столько же, сколько пропустил Станислав Черчесов – 1:1. В итоге болгары заняли первое место в группе с преимуществом в одно очко, а наши отправились в стыки, где уступили итальянцам.Черчесов о тех матчах с Кипром вспоминать не захотел и даже поначалу подумал, что дело было ещё при СССР.Однако несколько дней назад киприоты чуть было не подсобили нашим. Понятно, что в такой группе наш единственный реальный соперник – Шотландия, которая уже успела влететь Казахстану. Но пока наши издевались над Сан-Марино, Шотландия мучилась с Кипром. И забила победный гол только на 89-й минуте (2:1). Вторая осечка шотландцев, наверное, определила бы ситуацию в группе, но пока интрига жива.Команда Рана Бен-Симона держалась до 61-й минуты, пока счёт не открыл победитель Лиги чемпионов Энди Робертсон. На 87-й минуте Кусулос ответил голом с углового, но, пока киприоты праздновали ничью, Бёрк её снова отобрал.Не было легко с Кипром и бельгийцам: пусть они играли на выезде, забили своей смертоносной атакой всего два мяча. Если Головин говорит правду о настрое и отсутствии какой-либо недооценки, то это совсем не зря.Карьера Сеска Фабрегаса близится к концу. Возможно, он уже задумывается о послефутбольном будущем. Похоже, у него получилось бы стать неплохим агентом: испанец на днях основательно взялся за пиар Головина, заявив, что отдал бы всё, чтобы стать таким же носящимся и колотящим по мячу пареньком.А после выноса Сан-Марино Сеск подколол Сашу в Инстаграме: «9 голов – и ты не забил ни одного?» Головин с присущей русскому менталитету серьёзностью вместо того, чтобы отшутиться, сказал про первоочередность командных успехов. Но всё-таки заявил, что хотелось бы ответить Фабрегасу на поле в матче с Кипром. Мы – только за!