Головин – хорошо, Кудряшов – лучше. Оценки сборной России за матч с Кипром
Игра с Кипром давалась нашей команде несложно, но, похоже, почти все свои голы она отправила в ворота Сан-Марино и «Чертаново». Тем не менее, при минимальной победе над Кипром критика неизбежна.
Фернандес – 3.5. Марио надо поблагодарить за солидную концовку матча, в которой он пресёк опасную атаку киприотов. Но вот на 29-й минуте он даже не стал бороться с соперником, создавшим опасный момент, а просто дал себя обыграть. В атаке хотя бы один из двух голевых моментов тоже не мешало бы реализовать. Передачи Марио тоже оказались не так эффективны, хотя пару моментов он создал.
Семёнов – 3.5. Отыграл неброско, без серьёзных «косяков», а требовать чего-то больше от защитника «Ахмата» и не стоило.
Джикия – 3.5. Как всегда, выделился несколькими яркими отборами, был лидером обороны, но упустил на 29-й минуте Сотириу, что едва не стоило гола.
Джикия сегодня в матче pic.twitter.com/oIg9HLclz2— Ким Чель Str?m (@R_i_an_) June 11, 2019
Кудряшов – 4.5. Фёдор никогда не славился атакующими качествами, но сегодня великолепно подключался в атаку и создал Ионову два шикарных голевых момента, один из которых Алексей реализовал. Ещё и атаку с незасчитанным голом начал. По работе в обороне к Фёдору тоже никаких вопросов: Алан Агузаров окажется ему юридическую помощь при заключении, скорее всего, очень хорошего контракта.
Оздоев – 3.0. Хорошо начал матч: опасно навесил на Дзюбу, бодро разбрасывал мячи, чётко читал игру. Но во второй половине тайма совершил пару обрезов, а после перерыва пропал с радаров.
Зобнин – 3.0. Если год назад можно было порассуждать о возможно отъезде Романа за границу, то сейчас об этом заикаться не стоит: его фирменный силовой дриблинг пропал, в других компонентах он тоже не добавил. Однако Зобнин умудрился забить незасчитанный гол и начать единственную официально зафиксированную голевую атаку.
Ионов – 4.0. Не был самым активным в составе, но постоянно находил голевые моменты. Мог забить четыре, забил два, засчитали один. Видеть Алексея в старте было немного удивительно, но никто, кроме него, не изменил счёт на табло.
Головин – 4.0. Не скажу, что Головин как-то сильно порадовал: в целом он как был малополезным бегунком, так им и остаётся. Очень большой объём, интенсивность, дриблинг, удары, передачи, пяточки – в его игре есть всё, кроме результативных действий. Хотя на несправедливо отменённый гол всё-таки отдавал именно он.
Антон Миранчук – 3.0. Тоже поучаствовал в великолепной комбинации с незасчитанным голом, но в целом снова разочаровал. Вроде и соперники несильные, и весну братья провели отличную, а в сборной никак не могут стать лидерами. Пока они играют так, Ионов будет в старте.
Дзюба – 3.5. Очень много бил по воротам и неизменно терпел неудачи. Зачем, спрашивается, было расстреливать всю обойму с Сан-Марино? В концовке очень устал, но проблема Дзюбы и проблема этой сборной в том, что он незаменим. В концовке Россия выходила в атаку исключительно через забросы на Артёма, и выход условного Смолова сломал бы всю структуру и мог бы привести к проблемам. Артём боролся через не могу и заслужил похвалы, пусть с КПД сегодня было и печально. В Англии вряд ли оценили.
Алексей Миранчук – 3.5. За счёт свежести выделялся на общем фоне – однажды хорошо забежал под пятку Дзюбы, в другой раз выдал ему передачу в штрафную, был полезен в разрушении. Только вот единственный свой удар нанёс по верхнему ярусу.
Баринов – 3.0. Не усилил игру и не испортил её, что для серьёзного дебюта за сборную (Сан-Марино всё-таки не в счёт) уже неплохо.
Ахметов – б/о. Вышел с хорошим настроем, попрессинговал и отпраздновал победу в футболке сборной, а не в тренировочной манишке.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Константин Рыбин, РФС