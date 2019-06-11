Наши в порядке, но Украина – это космос. О том, как дела в отборочных группах на конец сезона

Внезапное и уверенное лидерство «жовто-блакитных» в группе с Сербией и Португалией, проблемы чемпионов мира, напоровшихся на бойкую Турцию, и стабильность от Станислава ЧерчесоваРодоначальники футбола провели меньше всех матчей в группе (из-за того, что пробились в полуфинал Лиги Наций и взяли третье место), но лидируют. Они размазали Чехию (5:0), единственную команду, которая ещё могла навязать им борьбу, и покуражились над Черногорией. Первое место здесь, похоже, никто оспаривать не будет.Да и насчёт второго предельно понятно. Косовары отстают от чехов на одно очко, но они ещё не играли против Англии и, собственно, Чехии. После этих встреч таблица наверняка будет выглядеть по-другому.На фоне непоколебимой Англии группа могла получиться совсем пресной, но ей добавляет перчинки только наличие многими странами непризнанного Косово. После расистского скандала – Стерлинг обиделся на приём фанатами в Черногории, из-за чего последней пришлось играть без поддержки в последнем матче - последовал чисто политический. Главный тренер той же Черногории Любиша Тумбакович отказался принимать участие в матче (как тренер) против сборной Косово - и был уволен.А вообще косовары молодцы - перестреляли Болгарию 3:2 и после трёх матчей идут без поражений.У соседей всё замечательно. Причём чуть ли не на всех уровнях. Сборная U-20 вышла в финал Чемпионата мира, а U-18 оправдала государственный курс, признавшись, что история о дружбе с российскими игроками чистый вымысел и не более того. Взрослая национальная команда в это время кошмарила сербов и отталкивала от себя осмелевший Люксембург.Понятное дело, что страшно проваливается Сербия, которая летом ещё играла на Чемпионате мира. Понятно, что Португалия наверняка ещё своё доберёт (она много пропустила из-за Лиги Наций). Но Украина выжала максимум из этой ситуации и уже почти наверняка гарантировала себе попадание на турнир. И там – с Цыганковым, Малиновским, Зинченко – она вполне может выстрелить.А нам в очередной раз придётся скучать без братушек на большом турнире. Хорошо, хоть в Россию приехали прошлым летом.Удивляйтесь, но на первом месте на данный момент Северная Ирландия. Удивились? Так вот, это ничего не значит.Британцы два раза обыграли Беларусь и два раза – Эстонию. С мастодонтами Кумана и Лёва Северная Ирландия ещё не встречалась (Нидерланды провели всего две игры из-за Лиги Наций). Но скоро, когда пойдут соперники прочнее, жители островов наверняка сникнут.Очевидно, что борьба за выход с первого места пройдёт между Нидерландами и Германией. В первой очной игре «оранжевые» проиграли, но время наверстать у них ещё есть. Смотреть большие турниры без Голландии больше не хочется.Обидно за соседей из Беларуси. Шансов выйти из группы нет, остаётся только надеяться на Лигу Наций.Швейцарцы добрались до полуфинала Лиги Наций, но дела в отборочной группе у них пока что такие себе. С одной стороны, у них та же проблема, что у других сборных, игравших в Лиге Наций – они не добрали встреч, поэтому болтаются внизу. Но Ирландия (1 место, 10 очков) и Дания (2 место, пять очков) выглядят на этом этапе очень солидно. И с попаданием на Евро с первого места у команды могут быть проблемы. Та же Дания не набрала много очков, но дважды не проиграла в матчах с Швейцарией и лидером Ирландией.Хорватия, как и в Лиге Наций, пока совсем не впечатляет. Но в любом случае почти невозможно представить, чтобы турнир на этот раз прошёл без легендарных шашечек.Лидирует Венгрия, которая победила хорватов в очной игре, но при этом проиграла Словакии. Наши обидчики с прошлого Евро идут на втором месте, потому что уступили другим нашим обидчикам на турнире 2016 года – Уэльсу.Короче говоря, в игре все, кроме Азербайджана.Команда Энрике пощады не знает. «Фурия» в чётырёх матчах не оступилась ни разу и пропустила только два мяча. Хотя сложности были - и с Норвегией, и со Швецией матчи складывались далеко не просто.Насчёт первого места ясно. А вот насчёт второго что-то конкретное сказать тяжело.У шведов поровну с Румынией, несмотря на победу в очной встрече. Команда, обошедшая нас в Лиге Наций, оступилась с норвежцами, поэтому не смогла занять чистое второе место.Не так далеко и упорная Норвегия, попортившая кровь и румынам, и шведам. Но говорить о том, что норвежцы могут претендовать на вторую строчку, не имеет смысла. При всём уважении, это не так.Настоящие тепличные условия у поляков в группе «G». Четыре матча, четыре победы, общий счёт – 8:0. По сути, борьбу им должна навязывать бодрая Австрия, которая опередила нас в отборе на прошлый чемпионат Европы, но на этот раз австрияки совсем не вывозят – они проиграли не только Польше, но и влетели Израилю.Здесь может состояться и сенсация. До этого, если что, Израиль ни разу не пробивался на ЧЕ. С настолько понурой командой Австрии это вполне возможно.Впрочем, мечтать раньше времени нет смысла. Совсем не далеко не только Словения, но и Северная Македония. Насчёт последних – пусть они точно не выйдут на Евро, но крови ещё попьют.Франция действующий чемпион мира, поэтому ожидалось, что пройдут квалификацию они без каких-либо проблем. Но сборная Турции, возродившаяся после правления Луческу, приложила французов дома, причём вполне заслуженно и почти без шансов – Франция впервые за десять лет ни разу не пробила по воротам.Турки (до очной игры шли, как и Франция, без потерь) могли бы стать лидерами группы «Н», но в последней встрече уступили сами – Исландии, которая, как казалось, вообще ни на что претендовать не будет в этом розыгрыше. Теперь у трёх команд равенство. А ещё ведь не так далеко Албания...Бельгия в нашей группе соперников не имеет. Была ещё слабая вера, что сможем навязать борьбу мы, но на выезде россияне порадовалась только забитому мячу. Дальше команда Мартинеса пошла в таком же ключе – после нас ни одного пропущенного, только победы.Если смириться с ролью в этой группе исключительно вторых, у нас всё славно. Убрали дерзкий Казахстан на выезде (это было важно, учитывая их крупную победу на Шотландией), натолкали Сан-Марино и Кипру (голов против островитян было не так много, но по игре Россия полностью превзошла соперника). Не играли только с Шотландией.Но, судя по ошибкам, которые их игроки допускали в матче против Казахстана, с шотландцами будет спокойно.У Италии никаких проблем. Четыре победы, только один пропущенный и единоличное лидерство в группе. Сзади подбирается Финляндия, но в очной встрече команда Манчини уверенно с ней разобралась.Удивляет Греция. Они оказались не только ниже Финляндии, но и ниже Армении (уступил в очной встрече). Вполне возможно, что эллины окажутся ещё и ниже боснийцев – пока сборные идут вровень.