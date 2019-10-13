Дзюба-ассистент, бомбардир-Черышев, все – молодцы! Оценки сборной России по итогам матча с Кипром

Marca

В ноябре будет битва за первое место в группе?



?????? pic.twitter.com/x2qNu2YAO6 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) October 13, 2019

?? Поздравляем @TeamRussia с уверенной победой над сборной Кипра (5:0) и выходом в финальную стадию #ЕВРО2020 ???



?? Черышев 9, 90+2

? Оздоев 23

? Дзюба 79

? Головин 89 pic.twitter.com/kjALtzvu7K — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 13, 2019

В матче со сборной Кипра россиянам нужно было просто завершить начатое и сделать последний шаг на пути на Евро-2020. Российские футболисты не только выполнили, но и перевыполнили задачу, устроив настоящее шоу. Гости забили пять мячей, хотя счёт вполне мог быть двухзначным. Встречу россияне завершили с показателем 23 удара по воротам и 12 в створ ворот. После такого матча сложно выделять кого-то из команды, наверное, все игроки заслуживали самой высокой оценки. Но Rusfootball.info постарался объективно оценить происходившее на поле.Голкипер российской сборной толком ни разу не вступил в игру. Киприоты за весь матч нанесли лишь три удара, но ни один из них не попал в створ ворот. За всю игру соперник лишь дважды подавал угловые. В общем, Гилерме вполне мог посвятить время мыслям о клубных делах и возобновлению чемпионата России.Семёнов стал одним из незаметных героев этого матча. Защитник российской сборной в отличие от Георгия Джикии редко подключался к атакам, но зато развязал руки своему партнёру.Уже на первых минутах Джикия должен был забивать, но его удар головой на себя приняла перекладина. Защитник «Спартака» и дальше продолжал совершать рейды на чужие ворота уже во время игры, а не только на стандартах.Лишившись Марио Фернандеса, российская сборная стала чаще задействовать Кудряшова. Нельзя сказать, что он провёл плохой матч, напротив, но на фоне партнёров, набиравших баллы за результативные действия, выглядел более блекло.Дебют Петрова в официальных матчах сборной получился краткосрочным. К сожалению, защитник российской сборной получил травму ещё в первом тайме после варварской игры соперника. Но те минуты, которые он провёл на поле, Петров выглядел надёжно. Успевал подключаться к атакам, хорошо играл в обороне, претензий быть не может.Целая куча важнейших отборов, множество выигранных единоборств и, конечно, гол – вот результат действий Оздоева, который набрал лучшую форму в своей карьере.Ахметов в этой встрече был не слишком заметен. Можно вспомнить классный удар в угол на 57-й минуте, после которого мяч прошёл рядом со штангой. В то же время Ахметов выполнил большой объём черновой работы.Головин провёл очередной шикарный матч за сборную. Прекрасные обостряющие передачи, удар в перекладину и, конечно, гол. Всё было здорово.Ионов при всей старательности явно уступал партнёрам по атаке. У вингера «Ростова» было несколько великолепных возможностей забить, но он проявил удивительную расточительность.Дзюба вновь показал себя прекрасным таргетменом. Через форварда российской сборной строились практически все атаки. Дзюба раз за разом выигрывал борьбу в чужой штрафной и выкатывал мяч под удары партнёрам. У Дзюбы – два ассиста + гол. На деле результативных передач могло быть и больше, если бы партнёры по сборной не валяли дурака в ряде эпизодов.Черышев провёл один из лучших матчей за сборную. Он сам организовал для себя первый мяч, сделал две результативные передачи, а в концовке ещё и забил, пробив с правой, нерабочей ноги! Да, между этими эпизодами были плохие навесы, неудачная игра в ряде эпизодов, но с такой статистикой оценка может быть только одна.Кузяев вышел на поле на 61-й минуте и больше занимался черновой работой.Караваев дебютировал в национальной команде, сорвал контратаку соперника ценой жёлтой карточки, довольно охотно шёл вперёд и, в целом, не уступил Петрову, которого поменял.Бакаев вышел на поле на 77-й минуте, после чего россияне забили три мяча. Конечно, нельзя сказать, что в этом была прямая заслуга Бакаева. Но вингер «Спартака» в дебютном матче совершил важнейший перехват, положивший начало четвёртому голу.