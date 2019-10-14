Борис Игнатьев: игра с Бельгией будет для нашей сборной тестовой

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал выход на Евро-2020 и поделился мнением о шансах побороться за лидерство в группе с Бельгией.

Фото: "СЭ"

- Впечатления сейчас самые отрадные, - отметил Игнатьев. - Наверное, конечно, кто-то скажет, что Кипр - не тот соперник. Но все познаётся в сравнении. Наверное, все команды играют так, как им представляется противоборствующая сторона. Мне, например, стало понятно уже с первых минут, что наши игроки не дали себе усомниться в серьезном подходе к данной игре и, по-моему, дали понять киприотам, что их статус домашней игры, их, наверное, более многочисленный болельщик нашу команду не волнует, и нам сейчас надо поставить жирную точку, что в конечном итоге они и сделали. Это очень радостный момент. Можно, конечно, было уйти в выстраивание неких версий, что вот, мол, мы обыграли шотландцев, а здесь обязательно должны обыграть. Я до этого, по крайней мере для себя, предполагал, что Черчесов не даст своим подопечным расслабиться. Наши ребята сразу завладели инициативой. Много и со знанием дела атаковали. Не просто, как получалось, а именно со знанием дела. Наши футболисты уже на протяжении длительного времени используют высокий прессинг. И самое главное - идут в жесткое единоборство. Второе - наши очень хорошо проводят контратаки. Надо также отметить в последних матчах ответственную и грамотную игру нашей обороны. Джикия выстраивает эту оборону. При этом я бы не сказал, что только эта четверка хорошо защищается - вообще все. При этом делается всё со вкусом и со знанием предмета. Еще один мой момент: в нашей команде не очень заметна потеря одного-двух бойцов. Ушли Фернандес и Баринов - вместо них появились другие футболисты, и все пошло своим чередом. Так что поздравляю нашу команду с выходом на Евро-2020. А в следующем месяце нас ждет настоящий тест на готовность. Это будет то, что мы увидим на чемпионате Европы. Я говорю о матче со сборной Бельгии.



- В матче с Бельгией для нашей сборной есть очень большая мотивация: важно достойно сыграть с бронзовым призером чемпионата мира, и, конечно, за первое место в подгруппе будет неплохо побороться. Некоторые время назад вы скептически высказывались о шансах сборной России на первую строчку в турнирной таблице. Мнение осталось прежним?



- Я все-таки пока думаю, что по мощи, по подбору игроков и статусу бельгийская сборная имеет преимущество. Но я сейчас немножко по-другому смотрю на нашу команду под впечатлением семи матчей, которые мы выиграли. Еще раз повторюсь: игра с Бельгией как раз будет тестовая, и она покажет, насколько мы способны реализовывать все те идеи, все те направления, которые привносит Черчесов.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info