- На протяжении пары месяцев Дима испытывал болевые ощущения. Последние матчи он проводил на уколах и на морально-волевых, играл через боль. Несмотря на самочувствие, Баринов на важном турнирном отрезке играл постоянно, пропустив за "Локомотив" лишь один матч из-за дисквалификации. И, естественно, у него была цель и большое желание принять участие в важнейшем поединке сборной России против Бельгии, с которой наша команда борется за первое место в группе.
Однако после домашней игры с "Ювентусом" ситуация ухудшилась. Из-за мышечной травмы Дмитрий не провел ни одной тренировки перед "Краснодаром" и вынужден был пропустить этот матч. В итоге было принято совместное с медицинским штабом решение: вести лечение в расположении клуба, потому что возможности сыграть с бельгийцами и Сан-Марино объективно нет. Естественно, Дима очень расстроен, что не может помочь национальной команде, и будет от всей души болеть за сборную. Уверен, что после необходимого восстановления он снова будет максимально полезен и клубу, и сборной, демонстрируя характер, самоотдачу и должный уровень игры, - приводит слова агента "СЭ".
В текущем сезоне Баринов провел за "Локомотив" 19 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Агент Баринова: последние матчи Дмитрий проводил на уколах
Представитель интересов полузащитника "Локомотива" Павел Банатин рассказал о состоянии здоровья Баринова
Фото: nevasport
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